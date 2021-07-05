Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere seslendi: Çocuklarınızı telafi eğitimlerine gönderin

Bakan Selçuk, Gaziantep'teki Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen 21 eğitim tesisinin toplu açılış törenindeki konuşmasında, yeni eğitim binaları yapılması noktasında ödevlerini yerine getirdiklerini aktardı.

Çocukların dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzu ettiklerini aktaran Selçuk, göreve başladığı günden bu yana önem verdikleri hususların başında mesleki eğitimin geldiğini anlatarak, "Mesleki eğitimle ilgili 53 sektörün 53'ü ile ayrı ayrı konuştuğumuzda, taleplerini dinlediğimizde, bizden toplam 12 maddede mesleki eğitimin kalkındırılması projesini hazırlamamızı beklediler ve 12 maddeyi sıraladılar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Allah'ın izniyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın aldığı kararlarla 11'i tamamlandı. 12'ncisi ise çok yakındır inşallah, sektörden beklenti anlamında ortaya konulan her şeyini yerine getirmiş ve daha da iyisini yapmak için yol almış olacağız." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde belli problemleri beraberinde getirdiklerini ifade eden Selçuk, bu süreçte Türkiye'nin dünya ölçeğinde başarılara attığı imzadan dolayı tüm eğitim camiasına ve velilere teşekkür etti.

"FAALİYETLER 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' ADRESİNDE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YER ALIYOR"

Bakan Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde yapılan "telafide ben de varım" çalışmasının çok büyük bir yankı bulduğunu, faaliyetlerin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Fatma başkanımızın (Fatma Şahin) öncülüğünde tüm belediyelerimizle toplantı yapma imkanı bulduk. Onlara kendimizi anlatma, ifade etme fırsatı bulduk. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığının bir meselesi olmasın, bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun, bu mesele Gençlik ve Spor Bakanlığının, Aile Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, hepsinin ama belediyelerimizin de meselesi olsun. Hepsinden Allah razı olsun müthiş bir imkan açtılar, yol açtılar. Güzel bir hazırlık dönemi oldu. Bugün 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinden ortaya konulan bütün içerikle ne demek istediğim çok daha net anlaşılır. Hangi ilin, ilçesinin, faaliyetlerini ne zaman ne şekilde yapacağı orada ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Bunun için çok ama çok büyük teşekkürlerim var sizlere."

"Telafi'de ben de varım" projesinin modelinin Gaziantep'te yapıldığını, daha sonra ise bütün Türkiye'ye uygulandığını ifade eden Selçuk, bu kapsamda kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARINIZI 'TELAFİDE BEN DE VARIM' FAALİYETLERİNE GÖNDERİN"

Ziya Selçuk, konuşmasında velilere de seslenerek, şunları kaydetti:

"Çocukların eğitimi bitmez, eğitimleri hayat boyu sürer, yaz boyu, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir, bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. Vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor, tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler, yaz boyunca çocuklarımız boş durmasın, canları sıkılmasın. Eğitimlerine hep beraber katkı verelim ki Gaziantep yücelsin, bu ülke yücelsin. Katkı verelim ki hep beraber bu ülkenin dünyada örnek teşkil edecek bir eğitim başarı hikayesini ortaya koymasına da beraber şahitlik edelim. İstiyorum ki bütün illerimiz Gaziantep'teki bu çabayı gösterebilsin, eğitim, bilim neşesi Türkiye'nin her yerinde yükselsin. Böylece biz daha büyük yollar alalım."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim kurumuna bağlanarak toplu açılışı gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'a Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile davetliler katıldı.

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