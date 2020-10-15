Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sultanahmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen "Yaşayan Okullar Projesi" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, proje okullarının bulundukları illerin valileri, belediye başkanları ve il milli eğitim müdürleri ile projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri de yer aldı.

"TAM DA KEŞKE DEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BİR MİMARİ ATILIMIN İÇİNDEYİZ"



Programda konuşma yapan Selçuk, "Bugün, benim çok ayrı bir mutluluğum var. Çünkü çok eski yıllardan beri okul mimarisi konusunda özel olarak çalışıp, sonsuz hayaller kuran bir arkadaşınızım ve hep okulların içinin nasıl olması gerektiği konusunda, çeşitli varsayımlar üzerinde, akademik çalışmalar, akademik sohbetler ve bazı projeler yapma imkanımız da oldu. Bugün yine bu hayalimizi gerçekleştirmek için tam da keşke dediğimiz şekilde bir mimari atılımın içindeyiz ve bu mimari atılımı, böyle bir binada yapıyor olmanın ayrı bir lezzeti var. Ayrı bir sevinci var. Biz biliyoruz ki, insan-mekan ilişkisi bizim psikolojimizi, antropolojimizi, sosyolojimizi kısaca mutluluğumuzu çok etkiliyor. Ve bu konuda da çocuklarımızın, öğretmenlerimizin mutluluğunu destekleyecek bir ortam oluşturmak hayati bir önem taşıyor" dedi.

"12-13 YILIMIZ BU MEKANLARDA GEÇİYOR"



"Yükseköğretim hariç 12-13 yılımız bu mekanlarda geçiyor" diyen Bakan Selçuk, "Ve böyle bir mekanda, çocukların her gün soluğu havanın, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor ve bugün o çabanın içindeyiz. Işığın, sesin, görüntünün nasıl güzelleşeceği ve hayırseverlik olduğu gibi, estetik severlik ne demektir. Kıymetini bilmek ne demektir noktasında da varlık amacı öğrenciler olan okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz" diye konuştu.

15 MİMARDAN GÖNÜLLÜ DESTEK



Selçuk, şöyle devam etti:



"15 mimarımızın gönüllü olarak verdiği bir destekten söz ediyoruz. Bu destek o kadar önemli ki, dünya çapında yarışmaya girsek, nasıl okul mimarisi çalışması yaparız sualinin yanıtı olarak bir proje gerçekleşiyor. Burada her bir mimarımız kendi hayalini, kendi sevincini, kendi kıvancını çocukların gözündeki pırıltıyla ilişkilendirerek, hayata getirme, vücut bulma konusunda bir gönüllü faaliyet yaptı ve 23 proje geliştirildi. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz bu projeyi ve bu projenin bitmesi benim açımdan çok çok önemli çünkü projenin bitişi ile ilgili kafamda çok fazla hayal kurdum ve bu binaların yapılması, vücuda gelmesi konusunda da o hayallerimizi, hayata geçirme noktasında bir çabanın içindeyiz. Çok güzel, umut veren haberlerimiz de var. Yaşayan okul projesi çocuğun okul ile birlikte, sanki tabi ortamında yaşıyormuş gibi, zorlama bir mekandan ziyade, onun günlük ihtiyaçlarını doğal olarak giderebileceği ve orada olmaktan dolayı mutluluk duyacağı bir ortamı oluşturmaya gayret ettik"

"OKUL İNŞASINA HAZIR 77 SORUNSUZ ARSAMIZ VAR"



Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da programda konuşma yaptı. Yerlikaya, "77 tane elimizde sorunsuz arsamız var. Buradan İstanbullu hemşerilerimize sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize, ekrandan bizi izleyen hemşerilerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak 'Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, projeye destek olan mimarlık ofisleri yetkililerine plaket hediye etti.