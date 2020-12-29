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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Meslektaşım Aylin Sözer’in bir caninin kurbanı olması çok acı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Meslektaşım Aylin Sözer’in bir caninin kurbanı olması çok acı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Aylin Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu.

Selçuk, mesajında "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Meslektaşım Aylin Sözer’in bir caninin kurbanı olması çok acı

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