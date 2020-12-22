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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına imkan verilmesini isteyerek, "Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların fiziksel aktivite yapması konusunda paylaşımda bulundu. Selçuk, "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız

 

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