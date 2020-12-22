Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız

Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların fiziksel aktivite yapması konusunda paylaşımda bulundu. Selçuk, "Çocukların hafta içi her gün 3 saatlik izni var. Öğretmenlerimiz sistem akışını aksatmadan bu arada ders yapmamaya çabalıyor. Biz de maske ve mesafeyle yürüyüş yapmalarına, hava almalarına imkân verelim. Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağız" dedi.