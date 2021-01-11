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Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı! 81 ilde bayrak töreni yapıldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından 81 ilde bu sabah saat 10.00'da okullarda ve evlerde İstiklal marşı okundu. Tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

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  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı 81 ilde bayrak töreni yapıldı
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı 81 ilde bayrak töreni yapıldı
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı 81 ilde bayrak töreni yapıldı
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı 81 ilde bayrak töreni yapıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine 81 ilde okullarda bayrak töreni yapıldı. Törene, yöneticiler ve halihazırda görevli personel katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler de bayrak törenine katıldılar.

BAKAN SELÇUK DA KATILDI

Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.

81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı okundu
81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

 

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