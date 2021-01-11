Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çağrı yapmıştı! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine 81 ilde okullarda bayrak töreni yapıldı. Törene, yöneticiler ve halihazırda görevli personel katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler de bayrak törenine katıldılar.

BAKAN SELÇUK DA KATILDI

Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.