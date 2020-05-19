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AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 19 Mayıs için hazırlanan videoyu paylaştı

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 19 Mayıs için hazırlanan videoyu paylaştı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları videoyu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizi, geleceğimizi emanet alan gençlerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hazırladığı, gençlerin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denize bakarken görüntülerine yer verilen video paylaşımında, şunlar kaydedildi:
"Bu ülkede denize bırakılan her bakış, 1919'da çıkılmış bir bağımsızlık yoluculuğuna gençlerin selamıdır. Hatıranıza ve emanetinize sonsuz saygıyla."

 

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