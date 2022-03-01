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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

#Yüz Yüze Eğitim#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin aşı oranlarını yüksek tutarak topluma örnek olduğunu belirterek "1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı 2 doz aşısını tamamlamış durumda. Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Özer, ilk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Özer'i, Düzce Valisi Cevdet Atay karşıladı.

Burada gazetecilere konuşan Özer, öğretmenlerin aşı oranlarının yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek "En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 94, en az 2 doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 90, en az 3 doz aşı olan öğretmen oranımız da yüzde 53. Bir de aşı olmayıp, geçirdiği hastalık nedeniyle bağışıklık kazanmış öğretmenlerimizle birlikte eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı 2 doz aşısını tamamlamış durumda" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ İLE GURUR DUYUYORUZ'

Öğretmenlere fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Bakan Özer, "Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz. Bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sadece maskeleriyle ders anlatmadılar, aşı oranlarını da yüksek tutarak tüm topluma örnek oldular. Öğretmenlerimiz ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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Bakan Özer ayrıca toplantıda Düzce'deki eğitimin genel bir panoramasını çıkartarak, eğitimin kalitesinin artırılması için neler yapılması gerektiğine karar vereceklerini söyledi.

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#Yüz Yüze Eğitim#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer

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