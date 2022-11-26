Milli Eğitim Bakanı Özer'den deprem bölgesindeki çocuklara tablet hediyesi

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Düzce’de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada zarar gören okullarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, daha sonrasında geçen yıl yapımına başlanılan ve deprem neticesinde inşası yarım kalan 48 derslikli ortaokulu inceledi. Burada kendisini görünce okulun bahçesine giren çocuklarla bir araya gelen Bakan Özer, çocuklara eğitim setlerinin bulunduğu çanta ve tablet hediye etti. Ayrıca Aziziye Mahallesi’nde kurulan çadır kentte de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun temennisinde bulundu.