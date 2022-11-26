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Milli Eğitim Bakanı Özer'den deprem bölgesindeki çocuklara tablet hediyesi

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Özer#Düzce#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 19:46

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen yıl yapımına başlanılan ve Düzce’de meydana gelen deprem neticesinde inşası yarım kalan 48 derslikli ortaokulu inceleyerek, bölgede bulunan çadır kentteki vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Çocuklarla da bir araya gelen Bakan Özer, eğitim setlerinin bulunduğu çanta ve tablet hediye etti.

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Düzce’de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Burada zarar gören okullarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, daha sonrasında geçen yıl yapımına başlanılan ve deprem neticesinde inşası yarım kalan 48 derslikli ortaokulu inceledi. Burada kendisini görünce okulun bahçesine giren çocuklarla bir araya gelen Bakan Özer, çocuklara eğitim setlerinin bulunduğu çanta ve tablet hediye etti. Ayrıca Aziziye Mahallesi’nde kurulan çadır kentte de vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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#Mahmut Özer#Düzce#Deprem

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