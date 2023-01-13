Milli Eğitim Bakanı Özer, Macaristan İçişleri Bakanı Pinter ile görüştü

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Macaristan temasları sürüyor. Bakan Özer, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini ileri taşıma noktasında eğitimin önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu belirtti. Türk öğrencilerin özellikle yükseköğretim düzeyinde Macaristan'a yoğun ilgi gösterdiğini ve bu kapsamda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile burs programını kapsayıcı hale getirmek için anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Özer, "Ülkem adına sağladığınız burs imkanı dolayısıyla tekrar teşekkürlerimi sunmak isterim. Sunulan bu imkanların toplumların birbirini daha iyi tanıması ve birbirine yaklaşmasına önemli katkılar sağladığı aşikardır" ifadelerini kullandı.



Macaristan ile eğitimin her alanında özellikle Türkiye'nin önemli bir paradigma değişikliği gerçekleştirdiği mesleki eğitimde iş birliği ve deneyim aktarımına açık olduğunu belirten Özer, "Yedi uluslararası mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurduk. Artık gönül coğrafyamızdaki ülkelerin çocukları, gençleri bu okullarımıza gelerek mesleki eğitim alabilecek. Okullarımız altı Balkan ülkesinden öğrenci almaya başladı. Macaristan'daki öğrencilerin de bu imkandan faydalanmasını sağlayabiliriz" dedi.