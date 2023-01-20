Milli Eğitim Bakanı Özer: Esenyurt’un eğitim sorununu kökünden çözeceğiz

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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor. Esenyurt Meydanı’nda gerçekleşen temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ara yıl tatilinin başladığı gün. Bugün 19 milyon öğrencimiz karne aldı. Tüm öğrencilerimizi, siz değerli velilerimizi kutluyorum. Bu dönem bir değişiklik yaptık ve tüm öğrencilerimize ilk kez okumaları için kitaplarını ücretsiz olarak verdik. Bu ara tatilde öğrencilerimiz bu kitapları okuyarak tekrar okullarına dönecekler" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN ÖNÜNDEKİ TÜM DEMOKRATİK UYGULAMALAR KALDIRILDI

Bakan Özer, “Son 20 yıl, Türkiye, mazlumların sesinin gür çıktığı bir döneme tanıklık etti. Her alanda devasa yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye’nin kronik olan tüm problemleri bu 20 yıl içinde çözüldü. Eğitim de bunlardan ayrı değil. 2000’li yıllarda bu ülkenin eğitim karnesine bakıldığında kötü manzara görüyoruz. Okul öncesi 100 çocuğumuzun 11 tanesi okullarda kendisine yer bulabiliyordu. Lise öğrencilerimizin yarısı okulların dışındaydı. 20 yıl gibi kısa sürede 300 binlik dersliklerden 900 bin dersliğin olduğu bir eğitim sistemine kavuştuk. 2000’li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11’ken bugün yüzde 99’a yükseldi. Lisedeki okullaşma oranları yüzde 44’tü bugün yüzde 97’ye ulaştı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Bu ülkede başörtüsü yasağı vardı. İkna odalarında başlarını açtırmak için zorlandılar, her türlü eziyete maruz kaldılar. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün kadının en temel hakkı olan eğitim hakkı engellendiğinde konuştular mı? O kadınlarımız eğitime erişebilmek için ülkelerini terk ettiler. Beyin göçüyle ilgili konuşanlar o gün konuştular mı? İmam hatip lisesi mezunlarının ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engelleyen kat sayı uygulaması 12 yıl uygulandı. İmam hatipten vali, bürokrat çıkmasını engellemekti. Engelleyebildiler mi? Bugün İmam hatip lisesi mezunu olan Cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.

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İLK KEZ KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANLARI ERKEK ÇOCUKLARINI GEÇTİ

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Bakan Özer, “Katsayı uygulaması da sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde kaldırıldı. Artık o zenci muamelesi yapılan meslek lisesi öğrencilerimiz bu ülkenin ihtiyaç duyduğu her türlü ürünü üretebiliyor. Mesleki eğitimdeki çırak kalfa sayıları sayın cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 1 milyon 300 bine yükseldi. Artık ülkenin mesleki eğitimle ilgili hiçbir sorunu kalmadı. Sadece imam hatiplerde değil diğer tüm okullarda Müslüman evlatlarının peygamberin hayatını öğrenme, dini bilgilerini öğrenmeyle ilgili talepleri ilk kez bu dönemde karşılandı. Bu ülkenin evlatlarının eğitime erişiminin önündeki tüm engeller birer birer Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kaldırıldı. Bunlardan en fazla yararlanan ii kesim oldu. Mazlumlar, garip guraba. İkincisi de kız çocuklarımız, kadınlarımız oldu. İlk kez kız çocuklarının okullaşma oranları erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti. Son 20 yıl eğitimde, devrimsel bir dönüşüm oldu. Eğer bu 20 yılda, bu dönüşüm yapılmasaydı, cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı olamazdı" diye konuştu.

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ESENYURT’UN EĞİTİM SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ

Bakan Özer, “Yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için çalışacağız. Bu eğitim yatırımlarında İstanbulumuz da en büyük payı aldı. Son 2 yıla baktığımız zaman geçen sene İstanbul’a yaptığımız Okul yatırımı 10 milyar TL. Bu sene, 17 milyar TL’lik yatırımı İstanbul’a ayırdık. İnşallah 25 milyarlarla çıkaracağız. Bugün temelini atacağımız Esenyurt Eğitim Kampüsü Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü olacak. Yıllardan beri Esenyurt’ta okulla ilgili sorunlar vardı. Sorunlar teker teker çözüldü. Türkiye’nin en iyi eğitim kampüsü Esenyurt’a yapılacak. 4 anadolu lisesi olacak, 1 tane fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 1 cami, kız yurdumuz, erkek yurdumuz, kütüphane, kapalı spor salonu, olmayanın olmadığı her şeyin olduğu bir eğitim kampüsü olacak. Ben bu eğitim kampüsümüzün Esenyurt’a, İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum. Esenyurt’un eğitim sorununu kökünden çözmüş olacağız" diye konuştu.