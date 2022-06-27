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Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! İlk kez Arapça ve İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor

#Milli Eğitim Bakanlığı#Okul#Öğrenci

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın açılacağını söylerken, "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '' 2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız. Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz.'' dedi.

YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YENİ MODEL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalarda, ''Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu İlk kez Arapça ve İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor

Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Okul#Öğrenci

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