Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! İlk kez Arapça ve İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '' 2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız. Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz.'' dedi.



YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YENİ MODEL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamalarda, ''Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Haberin Devamı

Öğretmenlerimiz çok fedakarlar. Devasa eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yüz yüze eğitimle tamamladık.