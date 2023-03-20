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Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki 4 ilin okul kantincilerinden kira alınmayacak

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#ANKARA#MEB#Okul
Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki 4 ilin okul kantincilerinden kira alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 15:57

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilerin sağlıklı bir şekilde beslenme ihtiyaçlarının sağlanması ve kantinci esnafının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da okul kantinlerinden kira bedeli alınmayacağını, deprem bölgesindeki diğer iller için ise indirim uygulanacağını söyledi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti. Deprem bölgesindeki okul kantinci esnafının sorunlarının da ele alındığı görüşmede TESK Başkanı Palandöken, deprem sonrasında bölgedeki kantincilerin sorunlar yaşadığını belirterek okul kantinleri için kira düzenlenmesi istediklerini iletti. Bakan Özer de haziran ayında okul kantini kira artışını 2022- 2023 eğitim öğretim yılı boyunca yüzde 25'e sabitleme kararı aldıklarını anımsattı.

'KİRA BEDELİ ALINMAYACAK'

Yeni okul kantin düzenlemesiyle ilgili yazının illere gönderildiğini belirten Özer, deprem sonrası bölgedeki okullarda eğitim öğretime ara verildiğini ifade ederek, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

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"Yaşadığımız derin acı sonrası hayatın mümkün olduğunca normalleşebilmesi için aşamalı olarak bölgedeki okullarımızı açıyoruz. Afet bölgesi olarak ilan edilen Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriyle Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki kantin gibi yerlerin kiraları, deprem nedeniyle mağduriyet yasayan öğrencilerimizin sağlıklı şekilde beslenme ihtiyaçlarının sağlanması ve kantinci esnafının olumsuz etkilenmemesi amacıyla muhammen bedel tespit komisyonu tarafından indirime tabi tutulacak. Depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise eğitim öğretimin başlaması durumunda, bu illerdeki bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kantin yerlerinin kira bedelleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar alınmayacak."

Ayrıca talep edilmesi durumunda kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilebileceğini belirten Özer, "Afet bölgesi olarak ilan edilen il/ilçelerde bulunan okullardaki kantin işletmecilerimizin yaşanan afetin etkileri nedeniyle kantin kira sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesini talep etmeleri durumunda bu talep uygun görülerek karşılıklı fesih işlemleri gerçekleştirilecek, bu fesih işleminden dolayı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

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