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Milli Eğitim Bakanı Özer: Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz

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#MEB#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 15:45

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer şu bilgiyi paylaştı:

"Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. "

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#MEB#Okul#Öğrenci

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