Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Akılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktıAkılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı#İstanbul
Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor! 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...#Aziz Yıldırım
Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyantHarvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant!#Koronavirüs
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim#Büşra Pekin
Yaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmazYaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmaz! #Brad Pitt
Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi Büyük krize neden olabilir...Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi! Büyük krize neden olabilir...#Everest
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi

#Milli Eğitim Bakanı#Prof. Dr. Mahmut Özer#Yüz Yüze Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerin 60 yıllık özlemi giderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanun özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı ve artık 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu" dedi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Özer, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Gazetecilere ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 7 Şubat'ta 81 ilde ikinci dönemin kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Tüm süreci Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini kaydeden Özer, "İkinci dönemin tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, öğretmenlere mahsus meslek kanunun dün TBMM'den geçtiğini belirterek, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı için çok önemli bir gün. 1960'lı yıllardan itibaren öğretmenliğe mahsus bir meslek kanun özlemi dün itibarıyla TBMM'de yasalaştı ve artık 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu. Bu sürece destekleri adına Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım hem öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımız arz ediyorum. İnşallah bundan sonra öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye her zaman yanında olduğumuz gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

'YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAMIN KAHRAMANI ÖĞRETMENLER'

Pandemi sürecinde salgınla mücadelenin en büyük kahramanlarının birinin öğretmenler olduğunu belirten Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz 5 ay boyunca maskeyle devam etti ve aşılanma oranları da tüm Türkiye'nin ortalamasının üzerinde olduğu gibi özellikle kıta Avrupası ve diğer ülkelerdeki haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının çok üzerinde gerçekleşti. O nedenle öğretmenlerimiz kutluyorum ve yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da tüm öğretmenlerimize milli eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Prof. Dr. Mahmut Özer#Yüz Yüze Eğitim

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere