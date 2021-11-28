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Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız

#Milli Eğitim Bakanlığı#Anaokulu#Öğrenci
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, okul öncesi eğitimdeki çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul'a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul'a 2022 yılı sonuna kadar 1000 yeni anaokulu yapacağız" dedi.

Kasım ayında ana sınıfları ile ilgili ilk adımı attıklarını da hatırlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında 5 bin ana sınıfını ikinci döneme, yani Şubat 2022’ye yetiştireceğimizi açıklamıştık. Çalışmalarımız hızla sonuç verdi ve bir ay bitmeden 3 bin 971 yeni ana sınıfını açtık. Yeni açtığımız bu ana sınıflarında 74 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranı, yaklaşık yüzde 83’e çıkmış oldu. Yeni planlamamıza göre şubata kadar 5 bin yeni ana sınıf hedefimizi önemli oranda aşacağız. Bu nedenle hedefimizi güncelliyoruz. Yeni hedef olarak şubat ayına 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda 5 yaş grubunda okullaşma oranı, yaklaşık 93'e çıkmış olacak."

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