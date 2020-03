Milli Eğitim Bakanı merak edilen tüm sorulara yanıt verdi! Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesapları ile Bakanlığın "meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınlanan "10 Soruda Uzaktan Eğitim" başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Sorular ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:

- Okullar ne zaman açılacak?

"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."

- EBA nedir, TRT EBA TV nedir?

"EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor."

- EBA'yı ne zaman? TRT EBA TV'yi ne zaman kullanacağız?

"Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV'de olduğunu belirtmek isterim."

- Uzaktan Eğitim okulda eğitimin aynısı mı olacak?

"Okul çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbetteki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar."

- Uzaktan Eğitim videolarının tekrarı olacak mı?

"Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını 'meb.gov.tr' üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut."

- Telafi eğitimleri olacak mı?

"Zorunlu tatil bittiğinde, okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak."

- İnterneti olmayanlar uzaktan eğitim sürecinde ne yapacaklar?

"Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV'nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA'yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler."

- Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl olacak?

"Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın 'çalış' demeden çalışacakları, 'ödev yap' demeden kağıda kaleme sarılacakları, 'oku' demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler."

- Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim süreci nasıl olacak?

"Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler."

- Anne babalar uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilirler?

"Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli."

EBA DERS PROGRAMI İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSE DERS SAATLERİ!



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen EBA ders programı öğrenciler ve velilerin erişimine açıldı. Buna göre 23 Mart Pazartesi günü ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri, ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri ve lise 9,10,11,12.sınıf öğrencileri, EBA ders programı içeriğine riayet ederek eğitimlerini alabilecek. Her sınıfın ders saati farklı zaman dilimlerinde olacak. TRT tarafından gerçekleştirilecek olan yayınlar uydu üzerinden takip edilebileceği gibi eba.gov.tr aracılığıyla da izlenebilecek. İşte, EBA ders programı bilgileri ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin alacağı eğitim hakkında bazı bilgiler..

EBA ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi saat aralığında hangi dersleri izleyebileceklerini öğrenebilecek. Sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. EBA ders programı kapsamında lise öğrencileri ise 09.00 ila 14.30 saat dilimleri arasında ders görecek. İlkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde derslerin tekrarı da yer alacak. İşte, EBA ders programı hakkında detaylı bilgilerTRT EBA TV DERS PROGRAMI

EBA ders programı haftalık olarak yayımlanmaya devam edecek. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bulundukları sınıfa göre alacakları eğitim saati farklı olacak.

EBA TV ders programı 23-27 Mart tarihlerinde her sınıf için farklı saat aralıklarında yayında olacak. Lise 9.sınıf öğrencileri 09.00 ile 10.00 arasında üç ders görebilecekken, lise 10.sınıf öğrencileri üç dersi 10.30 ile 11.30 arasında alacak. Her sınıfın ders saatleri farklı olacak.





Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.



Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.

Gelecek haftanın ders programı ilerleyen günlerde bakanlık tarafından yayımlanacak.