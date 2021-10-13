Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Özer, bir dizi incelemede bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Bakan Özer'i Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu karşıladı. Valilik Sergi Salonu'nda 'Kelebek Sergisi'ni gezen Özer, valilik şeref defterini imzalayıp, açıklama yaptı. Yüz yüze eğitimde geride kalan 6 haftayı değerlendirmek için kente geldiğini belirten Özer, şöyle konuştu:



"6 haftanın Ağrı'da geçtiği süreci burada değerlendireceğiz ve Ağrı'da eğitimin kalitesinin artması için neler yapabiliriz, yatırımlarımızı nasıl güncelleyebiliriz; onları başta valimiz olmak üzere milletvekilimiz, belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle değerlendirme imkanımız olacak. Bütün Türkiye'de 81 ilde 6 haftada yüz yüze eğitimi geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi çok başarılı devam ediyor. Bildiğiniz gibi okul kapatma değil sınıf ve vaka bazında sistematik bir sistem gelişti. Herhangi bir vaka olması durumunda ve temas olması durumunda yüz yüze eğitime 10 gün ara veriliyor. Öğrencilerimiz evlerine gittikleri zaman canlı derslerini sürdürüyor. Şu ana kadar zaman zaman kapatılan okullar oldu, maksimum 3 okulumuz aynı hafta içinde kapatıldı. Bu okullarımız da 10 gün sonra eğitimlerine devam ettiler. Biliyorsunuz bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin 1,2 milyon öğretmenin olduğu 20 milyonluk kitleyi ilgilendiren bir sistem ve sistemimizi ilgilendiren 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 bin okulumuz bulunmaktadır. 6'ncı hafta itibarıyla bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. Elbette 850 bin dersliğin içerisinde mutlaka kapatılan sınıflarımız vardır. Onlar da peyderpey Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği süre içerisinde sisteme geri dönmektedirler. Daha önceden kapatılan bin 158 sınıf bugün itibarıyla eğitim öğretime başlamıştır. Yani sistemde hiçbir problem yok. Sistem başarılı bir şekilde yüz yüze eğitim mekanizmasını işletiyor. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği yönergeler çerçevesinde devam ediyor."

Haberin Devamı