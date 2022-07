Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “Artık başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı”

Haberin Devamı

“Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü”, Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda düzenlendi. Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak en kıymetli sermayelerinin öğretmenler olduğunu belirtti. 28 Şubat döneminde meslek liselerinin geride kaldığını kaydeden Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimine son derece önem verdiklerini hatırlattı.

“BUGÜN İTİBARİYLE UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ BAŞLADI”



7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun son 20 yılın eğitim yatırımlarını taçlandırdığını dile getiren Bakan Özer, "Bugün itibariyle uzman ve başöğretmenlik eğitimler başladı. Kanun çıktı, yönetmelik, yönergeler çıktı. Uzman öğretmenler için 180 saatlik, başöğretmenlerle ilgili 240 saatlik eğitimler öğretmen bilişim ağı içerisinde veriliyor. Bunlar devasa büyük işler. Erişim ile ilgili sıkıntı olmaması lazım. Yaklaşık 600 binin üzerinde öğretmenimiz eğitime başladı” dedi.

Eğitim sisteminde öğretmenlerin yüzde 60'ının bu sürece dahil olduğunu kaydeden Bakan Özer, 19 Kasım'da yapılacak sınavda öğretmenlerin başarılı olduklarında hem ciddi bir eğitimden geçmiş olacaklarını hem de özlük haklarında önemli bir iyileşme olacaklarını aktardı.

Haberin Devamı

“TÜM OKULLARIMIZIN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK, GÜNCELLEYECEK HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, BÜTÇEMİZ VAR”



Bakan Özer, konuşmasına şöyle devam etti:



“Tek istediğimiz şey var, istihdama öncelik sağlamak. Çünkü biz size insan kaynağı yetiştiriyoruz, sizi sürecin içerisinde dahil ettik. Buradan çıkan çocukların da gerçek iş ortamlarında çalışmasıyla, istihdamıyla ilgili katkı. Kısa sürede mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliklerimizi tamamladık. Aslında şunu gördük, sektörün de yıllardan beri beklediği şey buymuş. Biz iş verenlerimizden okul, atölye yapmasını istemiyoruz. Devletin bütçesi var. Bütçeyle ilgili Allah’a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Tüm okullarımızın altyapısını güçlendirecek, güncelleyecek hiçbir sıkıntımız yok, bütçemiz var. İstediğimiz şey sanayicinin deneyimini, birikimini, müktesebatını meslek liselerine aktarması ve süreci birlikte yönetip kendisine insan kaynağını birlikte yetiştirebilmemiz. Bunun neticelerini gördük.”

Haberin Devamı

“ARTIK BAŞARILI ÖĞRENCİLER MESLEK LİSELERİNİ TERCİH ETMEYE BAŞLADI”



Meslek liselerinin başarısına da değinen Milli Eğitim Bakanı Özer, artık başarılı öğrencilerin meslek liselerini tercih etmeye başladığını vurguladı. 28 Şubat sürecini tersine dönüştürerek mesleki eğitime verilen önemin artırıldığını dile getiren Özer, “İlk adımlarını Savunma Sanayii Başkanlığımızla yaptık. ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Düşünün, artık ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesine yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler geliyor. Ankara Fen Lisesine yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanı olan öğrenci, meslek lisesine gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bunun örnekleri çoğaltabilir. Artık başarılı öğrenciler meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin suyun akışını yatağından değiştirdiği süreci biz tersine döndürmüş olduk. Artık akademik olarak başarılı öğrencileri de meslek liseleriyle buluşturmaya başladık. Meslek liseleri üretim yapmaya başladı” diye konuştu.

Haberin Devamı

“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ ÇIRAK, KALFA SAYISI 560 BİNE ÇIKTI”



Mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısının 11 ayda 400 bin arttığını kaydeden Bakan Özer, bu konuda hedeflerinin bir milyon gencin mesleki eğitim merkeziyle buluşması olduğunu not düştü.



Özer, şunları söyledi:



"Bizim amacımız, mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda uygulamalı üreterek eğitimi teşvik etmek. Eğer her alanda biz üretim isteseydik mesleki eğitim merkezlerindeki üretimi iptal etmezdik. Mesleki eğitim merkezlerinde üretim yapılmasını istemiyoruz. Çünkü mesleki eğitim merkezleri haftada dört gün işletmeye giden bir yer. 200 milyonluk üretim kapasitesinden 2021 yılında 1 milyar 162 milyona çıktı. Bunlar gerçekten her biri başarı hikayesi. 25 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’deki tüm mesleki eğitim merkezlerindeki çırak, kalfa sayısı 160 bin. Bu rakam bugün 560 bine çıktı. 11 ayda 400 bin yeni gencimiz mesleki eğitim merkezleriyle tanışmış oldu. Bu öğrencilerimiz ayda bin 275 lira ücret alıyor. Artışla bin 700 liraya çıktı. 2022 yılı sonuna kadar bir milyon gencimizi mesleki eğitim merkeziyle buluşturacağız.”

Haberin Devamı

“28 ŞUBAT SÜRECİNDE MAALESEF MESLEKİ EĞİTİM BALTALANDI”



Törene katılan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek “28 Şubat sürecinde maalesef mesleki eğitim baltalandı. Onun sıkıntılarını halen yaşıyoruz. Ben de kendim meslek lisesi mezunu olan biri olarak konuşuyorum. Aranızda bulunuyorum. Mesleki eğitimin önemini yaşayarak tecrübe ederek gelmiş bir insanım. Dolayısıyla mesleki eğitimlerine kadar fazla yatırım yaparsak o kadar Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacağız” dedi.

“EN YÜKSEK CİROYU ANKARA OLARAK MESLEKİ EĞİTİMDE BİZ YAPMIŞ BULUNUYORUZ”



Ankara Valisi Vasip Şahin ise Ankara’daki meslek liselerinin üretimde neredeyse en iyi şehir konumunda olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Tabi Ankara özelinde baktığımızda mesleki eğitim belli bir ivme kazandı ama henüz mutmain olabileceğimiz bir seviyede değil. İnşallah çok kısa sürede o bizi tatmin edici seviyede ulaşmış olacağız. Ama şu kadarını ifade edeyim, Ankara özellikle üretimde, meslek liselerinin üretiminde hemen hemen en iyi şehir durumunda. En yüksek ciroyu Ankara olarak mesleki eğitimde biz yapmış bulunuyoruz. İnşallah bu hem tüm Ankara'da hem Türkiye'de çok daha ileri boyutlara yükselecektir.”



Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Bakan Özer ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından imzalandı.



“Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü”, mesleki ve teknik eğitimde istihdam ve üretim ilişkisini güçlendirmek için öğretmenlere eğitimlerin verilmesi, başarılı öğrencilere burs verilmesi, öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, okul atölyelerinin ve laboratuvarların yeni teknolojilerle donatılması amacıyla geliştirildi.

Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve davetliler iştirak etti.