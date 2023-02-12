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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi... 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde 1 Marta kadar eğitime ara verildi... 71 ilde eğitim 20 Şubatta başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 14:07

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer deprem bölgesinde son durumu aktarırken, '10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor.' dedi.

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Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencileirmizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde 1 Marta kadar eğitime ara verildi... 71 ilde eğitim 20 Şubatta başlıyor

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İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk.

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Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilde 1 Marta kadar eğitime ara verildi... 71 ilde eğitim 20 Şubatta başlıyor

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında. Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.

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#Milli Eğitim Bakanı#Okul#Öğrenci

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