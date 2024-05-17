Milli Eğitim Bakanı, Hürriyet’e konuk oldu: Müfredat yanıtları

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Hürriyet’in geleneksel kahvaltılı sohbet toplantısına katılan Tekin, gündeme ilişkin soruları özetle şöyle yanıtladı:

- ATATÜRK’ÜN OLMADIĞI BÜYÜK BİR İFTİRA: (Yeni müfredatta Cumhuriyet ve Atatürk yok, azaltıldı eleştirileri) “Geçen hafta davet ettiğimiz sendika temsilcilerine, STK’lara da sordum, neye göre bunu söylüyorsunuz dedim. Ben tam okumadım ama herkes söylüyor, dediler. Bu çok büyük bir iftira. Müfredatta Atatürk’le Cumhuriyet’le ilgili öğrencilerimizin kazanması gereken her şey var. Sayısal olarak da içerik olarak da bir konunun, ünitenin çıkarılması söz konusu değil. Yalnız 12 yıllık süreç içinde tekrarlanan bazı bilgiler, sadece Atatürk’le ilgili değil, başka konularda da tekrar üniteler çıkarılmış, yeri değişmiş olabilir. Çünkü bugüne kadar yapılmayan şekilde, 1’den 12’ye kadar bilgiler birbirini tamamlayacak şekilde sıralandı.

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- TEMEL MATEMATİĞİ İYİ ÖĞRETECEĞİZ: (İntegral çıkarılıyor, matematikten vaz mı geçiliyor?) Mevcut müfredatımızı 11 OECD ülkesiyle karşılaştırdık, bunların kararını da akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan komisyon verdi. Bizim müfredat 1’den 12’ye zorunlu, fen lisesi de meslek lisesi de okuyor. Fen lisesi ileri matematik dersini seçtiği zaman integrali okuyacak. Ama meslek lisesinde okuyanı ya da hukuk okuyacak öğrenciyi, spor, müzik lisesindeki genci integralle niye zorlayalım? Temel matematiği iyi öğreteceğiz.

- İHTİYAÇ KADAR ÖĞRETMEN ATAYABİLECEĞİZ: (Atanamayan öğretmenlerin durumu) Mümkün olduğunca okullarımızda öğretmen başına öğrenci sayısını azaltmaya çalışıyoruz bunun için de olabildiğince fazla öğretmen almaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da benim nihayetinde Türkiye realitesi var, fazla öğretmen istihdam etmemin de anlamı yok dolayısıyla atayabileceğimiz, ihtiyaç duyduğumuz sayı neyse onu atayacağız.

(20 bin EYT’li var ama siz bu yıl sadece 20 bin atama yaptınız eleştirileri) Bu yanlış bir hesap. 2023’te EYT’ten dolayı 20 bin emekli oldu ama biz zaten 49 bin 500 öğretmen ataması yaptık yani emekli olanların yerine fazladan zaten geçen yıl atama yaptık. 2024’te bizim öngörümüz zorunlu emeklilik yaşına geleceğini tahmin ettiğimiz ki EYT’ten önce de böyleydi, ortalama 6-8 bin bandında. Bu yıl da maksimum 8 bin öğretmenimizin emekli olmasını bekliyoruz ve biz 20 bin yeni atama yapıyoruz.

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- ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEKLER HESABI İYİ YAPSIN (Bu yıl öğretmenlik okumak isteyenlere öneriniz ne olur?) Bizim eğitim öğretim sistemi içinde atanacak öğretmen sayısı yıllık 6-8 bin bandında devam edecek. Öğrenci arkadaşlar illa öğretmen, devlet memuru olmak isteyenler tercihini buna göre yapsın.

VELİLERE: ÖĞRETMENLİK ÖĞRETMESİNLER

- “(Öğretmenler, veli baskısından mustarip) Velilerimizden şunu istiyorum, öğretmenlerimize öğretmenlik öğretmesinler. Veli kendi işini yapsın, öğretmen de kendi işini. Öğretmenlerimiz mesleklerinin bilincindeler, sınıf ortamını da sınıfın seviyesini de pedagojik açıdan durumunu da onlar biliyor. Velilerimizin çocuklarıyla ilgilenmesini saygı ve takdirle karşılıyorum ama sınıfa müdahale etmesinler, öğretmeni belli kararlara zorlamasınlar. Anne babalık görevlerini yapsınlar, öğretmenliği de öğretmenlerimize bıraksınlar.”