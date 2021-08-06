Son dakika... Milli Eğitim Bakanı değişti: Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı

Resmi Gazete'nin Atama Kararları bölümündeki kararda şu ifadeler yer aldı:

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya SELÇUK'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut ÖZER Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in yardımcılıklarına Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Petek Aşkar, Dr. Sadri Şensoy ve Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili getirildi.

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden (1992) mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptı.

Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamladı.

1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yaptı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atandı

Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştı.



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