Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Kariyer sınavına yeni formül

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla eğitimde yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdi: “Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından biri kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız.”

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MÜLÂKAT TARTIŞMASI

Bakan Tekin önceki akşam Ülke TV’de katıldığı ‘Akşam Baskısı’ programında ise mülakat tartışmalarıyla ilgili “Yarısı mülâkat yarısı KPSS puanı olacak. Ayrıca aday jürisinin kim olduğunu bilmezse torpil gibi bir arayışa giremeyecek. Komisyon üyeleri de adayın kim olduğunu bilmeyecek. Ayrıca kamera kaydı da alınacak. Neyi nasıl ölçeceğimizle ilgili detayların hepsini de kılavuzda yayınlayacağız. Tamamen sınırlandırılmış ve somut göstergelere bağlanmış bir süreç olacak. Dersi en iyi anlatan öğretmenimiz seçilecek. Şu an için mülâkat konusuna devam diyemeyiz. Çünkü konuyla ilgili Cumhurbaşkanıyla henüz görüşmedik ancak benim yapmam gereken ve bana verilen görev bu” açıklamasını yaptı. Bakan Tekin, 60 bin civarında öğretmen eksiği olduğunu da kaydetti.

ERZURUM’A KIŞ SPORLARI LİSESİ

- Bakan Tekin, Erzurum’a kış sporları lisesi kuracaklarını da belirterek, “Kayaktan buz hokeyine birçok spor orada öğrenilebilecek. Spor liselerini de çeşitlendireceğiz. Bu işin bir diğer tarafı da sanat liseleri. Onlar da spor liseleri gibi tematik hale gelecek” ifadelerini kullandı.