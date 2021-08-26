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AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 00:41 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

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Milli Eğitim Bakan Özer'den öğretmenlere mazeret tayini açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bakan Özer'den öğretmenlerimize mazeret tayini müjdesi" vurgusuyla yapılan paylaşımda, "2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

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