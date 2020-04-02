Milli Edebiyat Dönemi Nedir? Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri, Sanatçıları Ve Şiirleri

Milli Edebiyat Dönemi net olarak Genç Kalemler dergisi ile başlamıştır. Bu dönemin başlamasıyla birçok isim ön plana çıkmıştır. Bu isimlerden bazıları; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar gibi isimlerdir. Bu süreçte oluşturulan eserlerde sadece bir dil kullanımı tercih edilirken, ulusal değerler ve vatan sorunları konu edilmiştir. Milli Edebiyat Dönemi 1923 yılında sonlanmıştır.

Milli Edebiyat Dönemi Nedir?

Milli Edebiyat Dönemi, 19. yüzyılın sonlarında başlayan, 20. yüzyılın ise başlarında kuvvetlenen (2. Meşrutiyet ilanı ile), Türkçülük akımının savunulduğu düşüncelerin, edebiyat eserleri aracılığı ile anlatılmaya başlanmış olduğu ve 1908 ile 1923 yılları arasında var olan döneme denmektedir.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri

- Dönemin en göze çarpan özelliği, milli kavramının edebiyat eserlerine yansıtılmış olmasıdır. Milliyetçilik akımı Avrupa'da daha önceden benimsenmiş fakat geç de olsa Milli Edebiyat dönemi ile birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır.

- Diğer bir önemli özellik de edebiyatta kullanılan dilin daha sade bir hale getirilmiş olmasıdır. Edebiyatın temelinde hissedilmekte olan en mühim duygu ise Türkçenin edebiyatın esas dili olarak kullanılabilmesi gayretidir. Yeni Lisan makalesinin Türkçenin edebiyat dili olması konusunda oldukça büyük bir etkisi vardır.

Yeni Lisan makalesine göre; Farsça ve Arapçanın dilimiz üzerindeki hakimiyeti sonlandırılacaktır. Bu lehçelerin yerine mümkün olabildiğince Türkçe kelimelerin kullanılması sağlanacak, Farsça ve Arapçanın mevcut dil bilgisi kurallarının kullanılmayacak ve İstanbul Türkçesinin tüm yurtta ana dil olarak kullanılacaktır.

- Oldukça uzun sürelerde hakimiyetini sürdüren aruz-hece ölçüsü tartışmaları, Milli Edebiyat ile sonla ermiştir. Şiirlerde Türkçeye uymayan aruz ölçüsünün yerine hece ölçüsü kullanımı büyük derecede rağbet görmeye başlamıştır.

- Genel olarak ulusal konular Milli Edebiyatta işlenir hale gelmiş ve Türk insanı, Anadolu ve köylü kesim bu edebiyata konu olmuştur. Anadolu ve Türk insanının edebiyata konu olması esnasında gözlemlerden faydalanılmıştır.

- Şiir, roman, eleştiri, tiyatro, deneme, hikaye ve makale gibi birçok eserde oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır.

- Milli Edebiyat dönemi öncesindeki yapılan çalışmalar eleştirilere sebep olmuştur. Bu eleştirilerden bir tanesi de batıyı taklit etme konusudur. Bu eleştiriler sayesinde Milli Edebiyat döneminde, oluşturulmuş olan taklit algısı değiştirilmiştir.

- Sanat anlayışı da bireysellikten uzaklaştırılmış ve toplum için sanat mantığı hakimiyet kazanmıştır.

- Mizah sanatı Milli Edebiyat döneminde gelişmiştir.

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları ve Eserleri

Yaklaşık olarak 13 yıl süren bu dönem ile dilde sadeleşme hususunda altın çağ yaşanmıştır. Milliyetçilik ruhu ve ulus anlayışı bu dönemde artmıştır. Milli Edebiyat döneminin sanatçıları, ürettikleri eserler ve bu akımda yer almış oldukları için kısa zamanda tanınmışlardır.

- Ömer Seyfettin (1884/1920): Bomba, Efruz Bey, Yalnız Efe

- Ziya Gökalp (1876/1924): Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyet Tarihi

- Mehmet Emin Yurdakul (1869/1944): Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Türkçe Şiirler

- Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974): Kiralık Konak, Ankara

- Halide Edip Adıvar (1884/1964): Ateşten Gömlek, Dağa Çıkan Kurt, Türkün Ateşle İmtihanı, Sinekli Bakkal

- Reşat Nuri Güntekin (1889/1958): Çalıkuşu, Damga, Acımak, Yaprak Dökümü, Son Sığınak, Dudaktan Kalbe, Miskinler Tekkesi

- Refik Halit Karay (1888/1965): Memleket Hikayeleri

- Yahya Kemal Beyatlı (1884/1958): Eğil Dağlar, Rubailer

- Peyami Safa (1899/1961): Dokuzuncu Hariciye Koğuşu