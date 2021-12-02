'Milli Deniz Topu'nun test atışı başarıyla tamamlandı

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Bakan Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 76/62 mm 'Milli Deniz Topu'nun test atışı için Konya'daki Karapınar Atış Alanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği törende konuşan Bakan Akar, 'Milli Deniz Topu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

'YERLİLİK VE MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80'LERE DAYANDI'

Yeni silah sisteminin yapımında emeği geçenleri kutlayan Bakan Akar, "Bu yapılan çalışmaların hiçbiri son değil. Bunların her biri, bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürerek Silahlı Kuvvetler'imizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

Bir taraftan personel temini ve eğitimi diğer taraftan da araç, gereç, silah, mühimmatın yerli ve milli imkanlarla yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, teşviki, desteği ve sağladığı fırsatlarla yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere dayandı. Hiçbir şeyden yılmadan ülkemizin egemenliği, bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız" dedi.

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'MİLLİ ÜRETİM TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK'

Geçmişte parası verildiği halde alınamayan silah sistemleri olduğunu hatırlatan Akar, "Bunun için yerli ve milli üretim; bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Şu anda dahi dost ve müttefiklerimizden maalesef temin, tedarik etmeye çalıştığımız birçok malzeme ile alakalı açık bir şekilde olmasa dahi örtülü bir şekilde bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması geciktirilmekte, onlara cevap verilmemekte, çalışmalar yavaşlatılmakta. Dolayısıyla ciddi bir sınırlama ile karşı karşıyayız. Onun için arazide Silahlı Kuvvetler personeli canı, kanı ile 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile büyük kahramanlık ve fedakarlıklar yaparken, savunma sanayisinde çalışanlarımızın da benzer şekilde fedakarlık ve kahramanlıkla üretim, planlama ve tasarım faaliyetlerine aralıksız devam etmeleri bir mecburiyettir. Daha düne kadar piyade tüfeklerimiz dahi kendi üretimimiz değildi fakat şimdi hafif silahlarımızın tamamı, zırhlı araçlarımız, helikopterlerimiz, İHA, SİHA, gemilerimiz, fırtına toplarımız. Bunların daha da ötesine geçmek üzere çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz ve bugüne kadar başardıklarımız, bundan sonra başaracaklarımızın önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

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'HAKLARIMIZI ÇİĞNETMEDİK, ÇİĞNETMEMEKTE KARARLIYIZ'

Dost, müttefik ve kardeş ülkelerin de Türkiye'den büyük beklentilerinin olduğunu aktaran Akar, "Önümüzdeki engelleri aşarak inşallah Silahlı Kuvvetler'imizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz" dedi.

MKE'nin yapılan çalışmalarda önemli rolü olduğunu vurgulayan Akar, "Yeni kimliği ile MKE çok daha süratli, bunun örneklerinden biri şu anda karşımızda rekabetçi, güçlü, etkin şekilde çalışmalarını sürdürecek ve faaliyetlerini çok daha yüksek boyutlara taşıyacaktır. Çeşitli yorumlar yapılmakta. MKE'nin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait. Bunun dışında buradaki bütün denetim, kontrol hepsi de bakanlığımıza ait. Burada herhangi bir şekilde birtakım yorumlar yapmak anlamsız, yersizdir. Burada yapılması gereken, geç bile kalındığını herkesin görmesidir. Bu şekliyle MKE çok daha başarılı olacak, çok daha büyük hizmetleri yapacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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Yerli ve milli savunma sanayinin önemini vurgulayan Akar, "Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir. Bunun bilinmesi, görülmesi lazım. Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız" dedi.

ORAMİRAL ÖZBAL: SEYİR TESTLERİ YAPILACAK

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da 'Milli Deniz Topu'nun önemine değinerek, "Denizdeki gücümüze güç katacak önemli bir başarı hikayesinin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz. 'Milli Deniz Topu', yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi göstermesi açısından büyük başarıdır" diye konuştu.

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Üretimin kısa sürede tamamlanmasını önemli olarak nitelendiren Adnan Özbal, 'Milli Deniz Topu'nun buradaki testlerin ardından liman, seyir testlerinin yapılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Akar tarafından verilen 'Ateş serbest' talimatı ile 'Milli Deniz Topu'nun test atışı yapıldı. Başarıyla yapılan atışın ardından Akar ve TSK komuta kademesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, 'Milli Deniz Topu' ile yapılan ilk atışın boş kovanını Bakan Akar'a hediye etti.