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‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' yasası

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#Terörsüz Türkiye#TBMM#ANKARA
‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi yasası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 12:39

'Terörsüz Türkiye' sürecinde yasa teklifinin adı, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’ oldu.

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'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süreçte yasa teklifinin adı, ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’ şeklinde belirlendi.

'ÇERÇEVE YASA' İMZAYA AÇILMIŞTI

AK Parti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlıkları süren 'çerçeve yasa' teklifini dün imzaya açmıştı. Milletvekillerine gönderilen duyuruda, 'Grup Başkanlığımızca 'Çerçeve Kanun Teklifi'ni tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır. Grup Yönetim Kurulu salonumuzda imzaya açılan teklifi 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 17.00'e kadar imzalamanız gerekmektedir' denildi. İmza süreçlerinin tamamlanmasının ardından teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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#Terörsüz Türkiye#TBMM#ANKARA

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