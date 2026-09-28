Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı

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Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.