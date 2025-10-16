Milli Dayanışma Komisyonu’nda kadın ve gençlik talepleri

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonun 15’inci toplantısında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuştu. Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Genel Koordinatörü Oğuzhan Aytaç, GoFor’un 57 farklı gençlik örgütünün ortak iradesini temsil eden bir platform olduğunu belirtti. Aytaç, şu taleplerde bulundu: “Şiddet içermeyen ifade biçimlerinin tamamı suç kapsamından çıkarılmalıdır. Eğitimin tüm kademelerinde anadilde eğitim hakkı garanti altına alınmalıdır. Terörle bağlantılı suçlar dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle eğitimini tamamlayamamış gençler için kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılmalıdır. Çatışma bölgesinde büyümüş gençler, silah bırakan gençler, güvenlik güçlerinde görev yapmış gençler, cezaevinden çıkan genç siyasetçiler ve aktivistler, zorunlu göç ve yerinden edilme nedeniyle travma yaşamış gençler, çatışma nedeniyle yakınlarını kaybeden gençler için detaylı ve kapsamlı bir psikososyal destek sağlanmalıdır.”

GENÇLERİN SÜRECE YAKLAŞIMI

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan da şunları ifade etti: “Anketlerde ilk sorduğumuz şey aidiyetin temelinin ne olduğu, kendinizi nasıl tarif ettiğiniz sorusu oldu. Gençlerimiz kendini yüzde 43’ü etnik kimlik, yüzde 40.4’ü dini kimlik, yüzde 11’i de mülteci kimlik olarak tarif ediyor. Gençlerimizin yüzde 59.8’i ‘Türkiye’de önemli bir Kürt meselesi vardır’ diyor. Bu ankette gençlerimizin yüzde 28.5’i ‘bu süreçten umutlu olduğunu’, yüzde 11’i ‘kararsız olduğunu’, yüzde 26.6’sı ‘inanmadığını’, yüzde 8.4’ü ‘inandığını’, yüzde 25.4’ü ise ‘kaygılı olduğunu’ ifade ediyor” dedi.

KÜRT GENÇLERİN AİDİYETİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “Bizler doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle ülke olarak bizi biz yapan insani değerlerimizle her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek güce sahibiz” görüşünü dile getirdi. Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcisi Baran Yalçınkaya ise “Kürt gençleri bir yandan kendi kimliklerini giderek daha güçlü biçimde sahiplenirken diğer yandan son derece Türkiyeli bir profil çiziyor. Kürt gençleri Türkiye toplumunun bir parçası olduklarını hissettikçe bu aidiyetten kaynaklı olarak eşit vatandaşlık ve adil muamele talep ediyorlar” diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, sürecin sadece askeri değil gönül bağı ile sağlanabileceğini ifade etti. TÜGVA Başkan Yardımcısı Tuba Arslan da Terörsüz Türkiye sürecine bilgi, sevgi ve tecrübeyle katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.