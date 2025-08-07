Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Görevi net süresi esnek

Haberin Devamı

MİLLİ Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yapıcı mesajlarla başlayan partiler, sürecin sonraki aşamasına ilişkin ajandalarını açtı.

Bazı parti temsilcileri, geçmişteki hatalara ilişkin ifadeleriyle siyaset ve devlet adamları adına özeleştirileri gündeme getirdiler. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, geçmişte bazı kesimlerin “parantez içine alınıp” ötekileştirildiğini belirtirken, toplumsal huzuru korumak için “gerekirse baldıran zehri içmeyi” göze aldıklarını vurguladı. CHP’li üye Gökçe Gökçen de “Terörle mücadelede terör örgütlerinin varlığını sonlandırması ve silahsızlanma ne kadar önemliyse, tam da terörü ortaya çıkaran sebeplerin araştırılarak yok edilmesi de aynı derecede hayati önemlidir” dedi. MHP’li üye Yücel Bulut, Cumhuriyet’in kuruluşunda 150’likler sürecini anlatarak “Türkiye Cumhuriyeti sonsuz bir kinle hareket etmez” diye konuştu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Emin Ekmen de Türkiye’nin Filipinler’de yarım asırdır devam eden Moro bölgesindeki anlaşmazlıkta arabulucu olduğu tecrübeyi bu sürece aktarmasını istedi.

KENDİ TÜZÜĞÜNÜ YAZDI

Komisyon tüzüğüne göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yokluğunda görevlendireceği üyeler sırayla başkanlık yapacak. Başkana vekalet eden bu üye oy kullanabilecek. Tüzüğüne göre komisyonun çerçevesi şöyle:

Amacı: Terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak.

Görevi: İhtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak.

Çalışma yöntemi: İlke olarak toplantılar basına açık yapılacak. Komisyonda oylamayla bazı toplantıların kapalı yapılmasına karar verilebilecek. Komisyon, en az 25 üyenin katılımıyla toplanabilecek. Toplantılarda katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla, yani “basit çoğunluk” ile karar alınacak. Ancak kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (29 oy) ile alınacak. Toplantılarda tam tutanak tutulacak. Bazı tutanaklar, komisyon kararıyla kamuoyuna açıklanmayacak. Kapalı toplantıların tutanaklarına her şartta “gizlilik” uygulanacak.

Süresi: Komisyonun olağan süresi 31 Aralık 2025’te sona erecek. Görev süresi, nitelikli çoğunluk olan 29 oyla 2’şer aylık dönemlerle uzatılabilecek. Başkan istediği zaman komisyonu lağvedebilecek. Yine nitelikli çoğunlukla komisyon kendisi görevini sona erdirebilecek. Kısa tüzüğünde yer almayan konularda basit çoğunlukla karar alınarak uygulanacak.

51 ÜYEYE ÇIKACAK

CHP’nin “üye tam sayısı 51 kabul edilir” ısrarı üzerine komisyonda İYİ Parti’den boş kalan 3 üyeliğin mevcut partilere dağıtılabileceği belirtildi. Kurtulmuş’un AK Parti, CHP ve DEM Parti’den birer üye daha istemesi bekleniyor. Bu durumda komisyonun mevcudu 51 üyeye ve nitelikli çoğunluk sayısı 31’e çıkacak.

CUMAYA GÜLER, YERLİKAYA VE KALIN BİLGİ VERECEK

Komisyon cuma günü yapacağı ikinci toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan sürece ilişkin bilgi alacak. Bu toplantının kapalı yapılıp, görüşmelerin “gizli” nitelikte korunması planlanıyor. Sonrasında yaz boyunca komisyonun salı günleri olmak üzere her hafta en az bir toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, ilk toplantısında 12 maddelik bir tüzükle çalışma ilkelerini karar altına aldı.