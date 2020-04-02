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AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 22:01,Son Güncelleme:/

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor

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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor
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İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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