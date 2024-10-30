Milli ciritçinin şüpheli ölümü... 6. kattan düştü

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Milli sporcu Selene Durna (32), önceki gün 13.30 sıralarında, Sarıyer’deki binanın 6’ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü. Durna’nın düştüğünü gören komşuları 112 Acil Çarı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Selene Durna’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, Selene Durna’nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı.

Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalıştığı öğrenilen Durna’nın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı. Selene Durna’nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Daha önce ENKA’da yarışan başarılı sporcunun, geçen yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna’nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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‘DÜŞECEK BİRİ DEĞİLDİ’

Milli sporcunun cenazesi, dün sabah Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından kuzeni tarafından teslim alındı. Selene Durna’nın yakınlarının yanında yer alan antrenörü İlyas Aras, “Selene yaşam doluydu, eğlenceliydi, yardımseverdi. Aniden oldu, çok üzüldük. Annesi de çok üzgün, zor konuşuyor. Birisi söyleseydi, inanmazdım öldüğüne. Kendisini aradım ulaşamadım. Beni, kulübünü, annesini çok üzdü. Aniden oldu düşecek biri değildi. Yaşama sıcak bakıyordu. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi Sporcu kimliğiyle örnek gösterilecek bir kişilik yapısına sahipti” diye konuştu.