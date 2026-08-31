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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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#Funda Bakış#Cinayet#Cimnastik Antrenörü
Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 13:47

İstanbul Sancaktepe’de eski çalışanı Zehra G. tarafından alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait spor salonunda daha önce çalışan Zehra G. ile milli cimnastik antrenörü Funda Bakış arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonında çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zehra G.’nin ‘hakaret’, A.H.U.’nun ise ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

FUNDA BAKIŞ’IN BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar görüldü.

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#Funda Bakış#Cinayet#Cimnastik Antrenörü

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