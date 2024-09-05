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Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte ‘tokat’ attı, tutuklandı

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#Trabzon#Maganda#Busenaz Sürmeneli
Milli boksör Busenaz Sürmeneliye trafikte ‘tokat’ attı, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:16

Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (36), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı 'yol verme' tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay'ın (46) tokatlı saldırısına uğradı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

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Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Giresun yönüne giden 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle, Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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#Trabzon#Maganda#Busenaz Sürmeneli

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