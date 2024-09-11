Milli boksör 250 bin TL için öldürüldü

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Milli kick boksçu ve antrenör Caner Tikicieri istediği otomobili almak için Halil G. ile konuşarak anlaştı. Tarafların anlaştığı para miktarının bir kısmının ödemesi Caner Tikicieri tarafından yapıldı. Anlaşmaya göre geriye kalan 250 bin TL’lik paranın ödenmesiyle ilgili sorun çıktı. Telefondan konuşan taraflar buluşmak ve konuşmak için yer ve saat belirledi. Ataşehir’e bağlı Aşık Veysel Mahallesi’nde 3 Eylül günü saat 23.00 sıralarında taraflar buluştu. Olay yerine Caner Tikicieri ve Halil G. arkadaşlarıyla birlikte geldi. Kısa sürede buluşma sözlü tartışmaya döndü ve silahlar çekildi. İddiaya göre Halil G., milli boksör Caner Tikicieri’nin başına ateş etti. Yaralanan Caner Tikicieri yere yığıldı. Arkadaşı Buğra Ş. ise iddiaya göre Halil G.’ye ateş açtı. Merminin kafasını sıyırdığı Halil G. sol bacağından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan milli boksör, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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“BEN SİLAH KULLANMADIM”

Halil G. ise emniyette verdiği ifadesinde Tikiciler’i kendisinin öldürmediğini söyleyerek “Caner’e araba sattım, bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner’in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner’i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım” dedi. Kavgayı gören bir tanığın ifadesine göre, olayda Halil G., Caner Tikicieri’ye ateş ederek yaraladı daha sonra Buğra Ş. de Halil G.’ye ateş etti.

Olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki 2 suç kaydı olan Muhammed Y.G. (19) ve 3 suç kaydı olan Kadir G. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Boks Federasyonu internet sitesi üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında “İstanbul ili milli hakem ve antrenörlerimizden Caner Tikicieri vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.