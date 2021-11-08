Milli Beka Hareketi Derneği'nden Lütfü Türkkan'a suç duyurusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Kabine toplandı... Gündem yoğunKabine toplandı... Gündem yoğun#Kabine Toplantısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttıEn büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi! Hisseleri bir anda arttı#Sydney Airport
Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi 30 dakikada teşhis edecek... Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi? 30 dakikada teşhis edecek...#Koronavirüs Testi
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'#Murat Dalkılıç
HABERLERGündem Haberleri

Milli Beka Hareketi Derneği'nden Lütfü Türkkan'a suç duyurusu

#Milli Beka Hareketi Derneği#Lütfü Türkkan#İYİ Parti
Milli Beka Hareketi Derneğinden Lütfü Türkkana suç duyurusu

Milli Beka Hareketi Derneği şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de Milli Beka Hareketi Derneği'nden geldi. Milli Beka Hareketi Derneği, Bakırköy Adliyesine gelerek Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, "Milletimiz bir milletvekiline vekalet verir. Bu vekaleti kötüye kullanan Lütfü Türkkan'ı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Biz bu gönül coğrafyalarında her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da şehitlerimize sahip çıkmaya yemin etmiş Türkiye sevdalılarıyız. Şehit yakını ağabeyimizin şu seslenişinden sonra İYİ Parti grup başkanvekili Lütfü Türkkan şehit yakınının boyununa sarılmak ve ona hakaret etmek üzere bu millete hakaret etmiştir. Bu mesele İYİ Parti'nin nezdinde bir karakter sınavıdır. Hep birlikte şehidimize, şühedamıza, askerimize, polisimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Biz Milli Beka Hareketi olarak tüm Türkiye'de, tüm teşkilatlarımızla hakkın ve hakikatin yanında olacağız. Şehidimizin, şühedamızın, gazilerimizin bize emaneti bu aziz topraklara sahip çıkacağız. Birazdan Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu suç duyurusu şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının duyurusudur. Şehitler ölmeyecek aziz vatanımız bölünmeyecektir" diye konuştu.

Milli Beka Hareketi Derneğinden Lütfü Türkkana suç duyurusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Beka Hareketi Derneği#Lütfü Türkkan#İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini