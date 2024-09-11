Milli basketbolcu Karaman’ın ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm üzgünüm

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İzmir’de yaşayan, Basketbol Süper Ligi’nde yıllarca Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karşıya gibi birçok önemli takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım’da da oynayan İlkan Karaman (34), Muğla’nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, geçen cumartesi günü eşyalarını Datça’ya taşıdı. Gün boyu evini yerleştiren Karaman, gece arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Pazar günü 02.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Karaman’a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder’in (30) kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, 2 saat sonra aynı hastanenin önünde yakalanıp gözaltına alındı. Muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenen Emre Ali Önder, tutuklandı.

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‘AMACIM OLAY YERİNDEN KAÇMAK DEĞİLDİ’

Önder’in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirten Önder, “Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi’ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişiye çarptım. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip bizimle ilgilendi. Yaralandığım için hastaneye gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm” dedi.