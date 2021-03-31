Milli atlete yaya geçidinde büyük şok!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi Hürriyet Parkı karşısında meydana geldi. Çorum İl Özel İdare Gençlikspor forması giyen milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Ancak bu sırada sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobilin tekeri Yılmaz’ın sol ayağının üzerinden geçti. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şikayet üzerine incele başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.



Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



‘CANIM ÇOK YANDI’



Tedavisi süren ve durumu iyi olan Abdullah Yılmaz, şikâyetçi olduğunu söyledi. Kaza anını anlatan Yılmaz, “Faturamı yatırdım ve karşı büfeden ekmek almak için yolun karşısına geçiyordum. Yanımdan geçen otomobilin tekeri sol ayağımın üstünden geçti. Canım çok yandı. Bağırmama rağmen otomobil sürücüsü durmadı” dedi.



Milli veteran atlet Abdullah Yılmaz, en son İstanbul’da düzenlenen Masterler Türkiye Şampiyonası’nda yarışmış ve Türkiye üçüncüsü olmuştu.

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