'Milli aşı' talebi; Gates’in aşısına güven yok

AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın pazartesi günü yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu ankete göre, koronavirüse karşı “Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım” diyenlerin oranı yüzde 90. Buna karşın “ABD’li işinsanı Bill Gates’in üreteceği aşıyı yaptırırım” diyen vatandaşların oranı yüzde 10 iken, ankete katılanların yüzde 70’i “Bu aşıya güvenmem ve olmam” dedi. Yüzde 20’si ise “kararsızım” yanıtını verdi. Toplantıda ayrıca, yapılan ankette vatandaşın Türkiye’nin ürettiği yerli kit ve solunum cihazını olumlu bulduğu ve bu konuda gelen desteğin yüksek olduğu ifade edildi.

AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem TÜBİTAK’ın hem de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın destek olduğu aşı çalışmalarının başladığını ifade ederek, “Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada birkaç ülke dışında bu safhaya gelen yok. 2 çalışmanın birinin eylül, diğerinin ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim” demişti.

ANALİZ

GATES’E KARŞI KOMPLO TEORİLERİ: ‘HERKESE MİKROÇİP TAKACAK’

ABD’li işinsanı Bill Gates’in koronavirüs salgınıyla bağlantılı olduğuna yönelik komplo teorileri son günlerde yabancı sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. #ExposeBillGates (Gates’i teşhir et) etiketiyle Gates’in salgından önce COVID-19 hakkında bilgi sahibi olduğunu öne sürülüyor. Özellikle aşırı sağcıların dile getirdiği komplo teorileri, Gates’in aşıyla insanların vücuduna mikroçip enjekte etmek istediğini söylüyor. ABD’li aşırı sağcı programcı Alex Jones, Gates’in mikroçiplerle küresel popülasyonu kontrol altına almak istediğini iddia ediyor. Gates’in mart ayında insanların koronavirüs konusunda ‘ne zaman hasta oldukları, test oldukları ve iyileştiğine ilişkin dijital sertifikalara’ sahip olmaları gerektiğini söylemesi komplo teorilerini ateşlemişti. Gates vakfının içinde araştırma yapan bir kurum olsa da, aşıyı bulması muhtemel parlak kurumlara on milyonlarca dolar bağış yaptığı biliniyor. BBC’ye açıklama yapan Gates aile vakfı ise bu söylentilerin gerçekle bir bağlantısı bulunmadığını belirtti.