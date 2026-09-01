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Milli antrenör öldürüldü

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#Sancaktepe#Funda Bakış#Zehra Gürtekin
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

Spor salonu olan milli jimnastik antrenörü Funda Bakış, eskiden yanında çalışan Zehra Gürtekin tarafından sokakta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

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İSTANBUL Sancaktepe’de önceki gün akşam saatlerinde spor salonu işleten milli jimnastik antrenörü Funda Bakış (39) ile daha önce 1 yıl çalışan eski antrenörü Zehra Gürtekin (21) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, salonda çalıştığı dönemde yaklaşık 150 bin lira kredi çekip salon sahibi Bakış’a veren Gürtekin, işten ayrıldıktan sonra parasını geri istedi. Kendisine parayı vereceğini söyleyip oyalayan Bakış ile tartışma yaşayan Gürtekin, arkadaşları vasıtasıyla Bakış ile salona yakın bir kafede oturup konuşmak için randevulaştı.

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KALBİNDEN BIÇAKLADI

Olay günü arkadaşları A.H.U. (21) ve E.Ş.’yi (21) de yanına alan Gürtekin, buluştuğu Bakış ile kafeye giderken eski patronuyla tekrar tartışmaya başladı. Sürekli oyalandığını belirten Gürtekin, tartışmanın büyümesi sonucu çantasından çıkardığı bıçağını Bakış’ı kalbine sapladı. Funda Bakış olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Olay sonrası panikleyip kaçan Gürtekin ise polis ekipleri tarafından yan sokakta yakalanıp gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen arkadaşları A.H.U. ile E.Ş. de gözaltına alındı.

İfadesinde suçunu itiraf eden Gürtekin, “Salonda çalıştığım dönemde kredi çekip kendisine para verdim. Kredi çekip borç olarak verdiğim parayı geri isteyince sonra vereceğini söyleyip sürekli oyaladı. Kafede buluşup konuşacaktık, kafeye giderken tartışma çıktı” dedi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Zehra Gürtekin ve tartışma sırasında olay yerinde olan diğer şüpheliler A.H.U. ile E.Ş. adliyeye sevk edildi.

 

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#Sancaktepe#Funda Bakış#Zehra Gürtekin

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