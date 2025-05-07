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‘Milleyha tirşiği’ risk altında

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#EGE Üniversitesi#Milleyha Tirşiği#Arum Milleyhanum
‘Milleyha tirşiği’ risk altında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

EGE Üniversitesi’nden (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Hatay Samandağ’da yer alan Milleyha Sulak Alanı’nda, dünyada Avrupa, Orta ve Güney Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılış gösteren bitki türü olan Arum L.’nin (yılanyastığı) Arum milleyhanum (Milleyha tirşiği) türünü keşfetti.

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Bağ Bahçebilim Dergisi’nde 30 Nisan 2025’te yayımlanan makaleyle bitki, bilim dünyasına tanıtıldı.

‘BİTKİNİN YÖRESEL ADI TİRŞİK’

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Bu bitki zehirli olmasına rağmen yerel halk tarafından uygun bir şekilde işlendiğinde yemek olarak kullanılabiliyor. Bitkinin yöresel adı tirşik. Türkiye, bitkinin en önemli yayılış merkezlerinden biri. Dünyada 25-30 arasında türü yer alırken, ‘Arum milleyhanum’ ile tür sayısı Türkiye’de 14’e yükseldi. Dünyada Türkiye’de yayılış gösteren 3’üncü endemik arum türü olarak literatüre girdi” dedi. Bitkiyi oldukça riskli bir alanda bulduklarını dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, “Şu anda Milleyha Kuş Cenneti ciddi anlamda insan etkisine maruz kalıyor. Alanın 3’te 1’inin imara açık olmasından da dolayı bölge tehdit altında. Bölgenin acilen koruma altına alınması gerekiyor. Acilen önemli bir koruma statüsü getirilmezse bu alandaki Arum milleyhanum gerekse de göçmen kuşlar ve tüm biyolojik çeşitlilik çok ciddi bir tehdit altında” diye konuştu.

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‘Milleyha tirşiği’ risk altında

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#EGE Üniversitesi#Milleyha Tirşiği#Arum Milleyhanum

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