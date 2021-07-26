MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilleyha alarmı! Sonu Tuz Gölü'ne benzeyebilir...
GeriGündem Milleyha alarmı! Sonu Tuz Gölü'ne benzeyebilir...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ece ÇELİK
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milleyha alarmı! Sonu Tuz Gölü'ne benzeyebilir...

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Milleyha alarmı! Sonu Tuz Gölü'ne benzeyebilir...

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu’nun Hatay’daki Milleyha Kuş Cenneti’nden paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Yoğurtçuoğlu, parkta açılan kanalın ve yığılan molozların bölgedeki gölet ve sulak alanları kuruttuğunu, müdahale edilmezse Milleyha’nın sonunun Tuz Gölü’ne benzeyeceğini söyledi.

HATAY’ın Samandağ ilçesine bağlı Milleyha Kuş Cenneti, Türkiye’de en çok kuş türünü barındıran alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre son 23 yılda Milleyha Kuş Cenneti’nde 282 kuş türüne rastlandı.

Tuz Gölünde yüzlerce flamingo öldü
Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo öldü!

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, yaptığı araştırmalar sırasında Milleyha Kuş Cenneti’nin yanındaki göl civarında büyük bir kanal açılmış olduğunu gördü. Yoğurtçuoğlu, sosyal medyadan paylaştığı görüntülere “Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Milleyha Kuş Cenneti’nde tam 21 kilometre yürüyüş yaptım. Yürüyüşüm esnasında kuş cennetindeki gölün kenarına koca bir kanal açılmış olduğunu gördüm.

Bakan Pakdemirliden Tuz Gölündeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama
Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin açıklama

Gölün suyu içine dolmaya başlamış, böylece göldeki son su da kanalın içine dolup kuruyacak. Tuz Gölü’nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor” sözleriyle isyan etti. Kuş cennetindeki tek sıkıntının bu olmadığını ifade eden Yoğurtçuoğlu, “İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan uzunbacak kuşunu görünce de insanlık için gene utandım” dedi.

Milleyha alarmı Sonu Tuz Gölüne benzeyebilir...
VEKİLLERDEN ÇAĞRI

Sosyal medyada büyük tepki yaratan görüntülere CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bakanlığa bölgeyi koruma altına alması için olayla ilgili harekete geçme çağrısında bulundu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları bölgeye giderek bir video paylaştı.

Milleyha alarmı Sonu Tuz Gölüne benzeyebilir...


SONU TUZ GÖLÜ GİBİ OLMASIN

TÜRKİYE’nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların flamingo cenneti Tuz Gölü’nde bu yıl binlerce flamingo yavrusu öldü. Flamingoların göç yolu üzerinde olan Tuz Gölü kuruduğu ve bilinçsiz sulamalar yüzünden yeterince sulak alan bırakılmadığı için 5 bin yavrunun öldüğü tahmin ediliyor.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi