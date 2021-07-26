Milleyha alarmı! Sonu Tuz Gölü'ne benzeyebilir...

HATAY’ın Samandağ ilçesine bağlı Milleyha Kuş Cenneti, Türkiye’de en çok kuş türünü barındıran alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre son 23 yılda Milleyha Kuş Cenneti’nde 282 kuş türüne rastlandı.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, yaptığı araştırmalar sırasında Milleyha Kuş Cenneti’nin yanındaki göl civarında büyük bir kanal açılmış olduğunu gördü. Yoğurtçuoğlu, sosyal medyadan paylaştığı görüntülere “Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Milleyha Kuş Cenneti’nde tam 21 kilometre yürüyüş yaptım. Yürüyüşüm esnasında kuş cennetindeki gölün kenarına koca bir kanal açılmış olduğunu gördüm.

Gölün suyu içine dolmaya başlamış, böylece göldeki son su da kanalın içine dolup kuruyacak. Tuz Gölü’nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor” sözleriyle isyan etti. Kuş cennetindeki tek sıkıntının bu olmadığını ifade eden Yoğurtçuoğlu, “İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan uzunbacak kuşunu görünce de insanlık için gene utandım” dedi.

VEKİLLERDEN ÇAĞRI

Sosyal medyada büyük tepki yaratan görüntülere CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bakanlığa bölgeyi koruma altına alması için olayla ilgili harekete geçme çağrısında bulundu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları bölgeye giderek bir video paylaştı.





SONU TUZ GÖLÜ GİBİ OLMASIN

TÜRKİYE’nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların flamingo cenneti Tuz Gölü’nde bu yıl binlerce flamingo yavrusu öldü. Flamingoların göç yolu üzerinde olan Tuz Gölü kuruduğu ve bilinçsiz sulamalar yüzünden yeterince sulak alan bırakılmadığı için 5 bin yavrunun öldüğü tahmin ediliyor.

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