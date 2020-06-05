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Haber Giriş: 05.06.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

Milletvekilliği düşürülmüştü! Enis Berberoğlu tutuklandı

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Milletvekilliği düşürülmüştü! Enis Berberoğlu tutuklandı
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Milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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