Milletvekilleriyle ‘Roman’ toplantısı

AK Parti milletvekilleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelerek, Roman vatandaşlar için oluşturulacak yeni yol haritasını değerlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti milletvekillerinin önceki günkü toplantısında, daha önce Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile çıkarılan “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi”nin 2024 yılına kadar uzatılması üzerinde duruldu. Milletvekillerinin, Romanların taleplerini dile getirdikleri toplantıda koronavirüs dolayısıyla yarım kalan projelerin tek tek hayata geçirilmeye başlanacağı vurgulandı. Toplantıda, her ilin sosyolojik yapısına göre yeni projelerin yapılması, sonuç ve çözüm odaklı hareket edilmesi için strateji oluşturulması gerektiği belirtildi. AK Partili kurmaylar, “Bu yıl Roman vatandaşlar adına farkındalık yılı olacak. Romanlar mahallelerinde o değişimi hissedecek” dedi.

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