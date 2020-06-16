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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Milletvekillerini millet seçsin’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Milletvekillerini millet seçsin’
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gündemi değerlendirerek özetle şunları söyledi:

UMUDUMUZ BÜYÜYOR

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘hak, hukuk ve adalet’ diyerek başlattığı ve dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan Adalet Yürüyüşümüzün üzerinden üç yıl geçti. Her geçen gün umudumuz da büyüyor.

(Koronavirüs) Hastalığa yakalananların sayısı yeniden iyileşenlerin sayısını aştı. Biz CHP olarak hayatın normalleşmesini istiyoruz. Ancak bunun; milletimizin bugüne kadar katlandığı büyük fedakârlıklar boşa gitmeyecek şekilde, yeni dalgaya yol açmadan yapılmasını istiyoruz.

Sayın Selahattin Demirtaş’ın eşi, Sayın Başak Demirtaş’a sosyal medya üzerinden bir yeşil benekli tarafından, son derece ahlaksızca bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’ndaki değişikliği, parlamenterlerin lider sultasından kurtarılması için istiyoruz. Milletvekillerini millet seçsin.”

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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