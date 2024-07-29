Milletvekillerine sokak hayvanları raporu: 264 günde sorun çözülür

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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), kamuoyunda tartışılan sokak hayvanları sorununa ilişkin çarpıcı önerilerin yer aldığı raporunu, teklifin Meclis’teki görüşmeleri öncesinde milletvekillerine gönderdi. (HAYKONFED) Bilgilendirme ve Projelendirme Koordinatörü Ebru Tuncer ile Eda Sarıer, Neslihan Abacı tarafından hazırlanan “Sokak Köpeği Popülasyon Kontrolünde Çok Boyutlu Çözüm Önerileri” raporunda, Türkiye’deki köpek sayısının 4 milyon olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Raporda şu önerilere yer verildi:

KISIRLAŞTIR YERİNDE YAŞAT

“Sorunun nedeni de çözümü de gün gibi ortadadır ve bilimsel gerçekler ile uygulanabilirlik açısından “kısırlaştırma ve yerinde yaşatma” dışında ikinci bir alternatif yoktur. Belediyeler görevlerini yapıp, STK’ların üstünden kısırlaştırma yükünü aldıklarında, gönüllüler ve STK’lar, popülasyonun yoğun olduğu alanlara odaklanarak, halkın sokak köpeklerinden rahatsız olmasını engellemeye dönük bölgesel çözümler de üretebileceklerdir.

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İŞTE ÇÖZÜM FORMÜLÜ

- Popülasyonun 4 milyon olduğunu varsaydığımız en muhtemel durum senaryosunda, 1403 belediyede günlük sadece 11 kısırlaştırma yapıldığında toplam popülasyonun 264 iş gününde kısırlaştırabileceği görülmektedir. 20 yıl içinde yüzde 8,5 oranında kısırlaştırma yapılarak, metodun işe yaramadığı iddia edilemez. Zira barınağa almak ya da öldürmek üzere sahadan köpek çekilmesi, kalan kısırlaşmamış diğer köpeklerin üreme hızını arttırmaktan başka bir sonuç getirmemektedir.

BİR YILDA FARK EDİLİR

- Sokaktaki köpeklerin maksimum ortalama ömürleri 3-4 yıl gibi kısa bir süre olduğu için, etik ve tıbbi koşullar gözetilerek yürütülecek agresif bir kısırlaştırma seferberliğinin ardından, doğal yaşam döngülerini tamamlayan köpeklerin ölmesiyle, birinci yılın sonundan itibaren projenin sokaklardaki sonucu fark edilecektir.

YAPTIRIM GETİRİLMELİ

- Bütçesi yeterli olmayan, düşük nüfuslu ilçe ve belde belediyeleri içinse, sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik bir fon oluşturulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu fonun gelirleri; belediyelerin aldığı emlak ve çevre temizlik vergilerinden aktarılacak paylardan; at yarışı, milli piyango gibi şans oyunlarından aktarılacak paylardan, kesilen idari para cezaları ile yapılacak bağışlardan oluşabilecektir. Projenin başarıya ulaşabilmesi için yükümlülüklerini (hayvan bakımevi kurulması, kısırlaştırma, aşılama, tedavi) yerine getirmeyen yerel yönetimlere yaptırım uygulanmasına dair düzenleme yapılması şarttır.

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KUDUZ VAKA SAYILARI AZALDI

- Tarım Bakanlığı verilerine göre kuduz vakalarında ciddi bir azalma söz konusudur. Hastalıkta ilk sırayı köpekler değil sığırlar almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne göre yavru köpekler dahil, risk bölgesindeki köpeklerin yüzde 70’inin toplu aşılanması, bulaş riskini kaynağında çözdüğü için, en etkili, en maliyet avantajı sağlayan yöntemdir.”

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

- Hayvan Hakları Yasası Meclis’te görüşülmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu’nda, iktidarın sokak köpeklerini bakımevlerinde toplayan ve veteriner hekimlere ötanazi yetkisi veren kanun teklifinin görüşmelerinde, sık sık tansiyonlar yükseldi.

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Teklifin görüşülmesine geçilirken CHP, “anayasaya aykırılık” itirazında bulundu. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise itiraz üzerine usul tartışması açtı. Tartışma üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Diyorlar ki, ‘Biz bu ötanazi maddesini kaldırdık. Öldürmeyeceğiz’. Buna inanmayın. Ne kadar barınak var? 105 bin hayvanın girebileceği barınak var şu anda. Hayvan sayısı ne kadar? 4 milyon civarında. Ne olacak peki bu hayvanlar? Fiilen öldürülecek” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da başıboş köpek sorununu aklıselimle çözülebileceğini vurgulayarak, “Niye bunu zorlayarak bugüne getiriyoruz, onu anlamış değiliz” eleştirisini yöneltti.

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MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da barınaklarda hayvanların yaşayabilecekleri ortamları sağlamak gerektiğini belirterek, “Biz hayvanları seviyoruz, can dostumuz ve onları yaşatmak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Teklifte imzası bulunan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu da konuşmasında “Başıboş sokak köpekleri halk sağlığını tehdit eden bir hale gelmiştir. Teklifte başıboş sokak köpeklerini öldürmek yok. Bütün hayvanları öldüreceğiz söylemleri aldatmacadır. Ya ben anlatamadum, ya siz anlamaysunuz” dedi.

Teklifin tümü üzerine konuşmaların bitmesinin ardından teklifin görüşüldüğü Tarım Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 105 bin kapasiteli 322 adet barınak olduğunu söyleyen Kirişci “Barınak yapım sürecinin tamamlanması için 31 Aralık 2028’in belirlendiğini söyledi ve “Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren belediyeler dört yıl içinde belirlenen bütçeyi ayırarak bu barınakları yapacaklardır” diye konuştu.