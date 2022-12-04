Milletvekilleri sıfır noktasında

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Sabah saatlerinde askeri uçakla 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan hareket eden milletvekillerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da eşlik etti. İlk olarak Hatay’daki 2’nci Hudut Alay Komutanlığı’na giden milletvekillerine Alay Komutanı Piyade Albay Tarık Çetin tarafından hudut hattı boyunca alınan önlemlere ilişkin brifing verildi. Heyet daha sonra Ziyaret Hudut Karakolu’na ardından da Sucu Hudut Karakolu’na gitti. Buralarda milletvekillerine başta Entegre Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi (KAYI Projesi) olmak üzere kullanılan teçhizat ve sistemler ile sınır güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgi verildi. Nöbet kulelerine çıkan, sınır hattını izleyen milletvekilleri ayrıca sınır güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yerli ve milli üretim silah, teçhizat ve sistemleri de inceledi.