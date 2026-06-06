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Milletvekilleri İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

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#AK PARTİ#İSTANBUL#TBMM
Milletvekilleri İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 09:34

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri bu hafta cuma günü Çekmeköy, Fatih ve Küçükçekmece’de vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe teşkilatlarının eşlik ettiği programlarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi, mahallelerde vatandaşlarla buluşuldu ve vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri, İstanbul’un farklı noktalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen saha programlarıyla teşkilat mensupları ve milletvekilleri, İstanbul’un nabzını yerinde tutuyor.

Çekmeköy’de gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla samimi sohbetler edilirken, ilçedeki esnafın talep ve beklentileri dinlendi. Fatih’te tarihi çarşılar ve mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla hasbihal edildi. Küçükçekmece’de ise mahalle ziyaretleri ve esnaf programlarıyla vatandaşların görüşleri alındı.

Programlar boyunca milletvekilleri, AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağın en önemli unsurunun sahadaki samimi iletişim olduğunu vurgularken, vatandaşların beklentilerini not alarak ilgili kurumlarla paylaşacaklarını ifade etti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından sürdürülen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, teşkilat mensuplarıyla birlikte her hafta İstanbul’un farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Şehrin her mahallesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalarla, vatandaşların talepleri doğrudan dinleniyor, çözüm önerileri yerinde değerlendiriliyor ve gönül köprüleri güçlendiriliyor.

Milletvekilleri İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

Milletvekilleri İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

Milletvekilleri İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi

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#AK PARTİ#İSTANBUL#TBMM

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