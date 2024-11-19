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Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Kaya#Gaziantep#DEVA Partisi
Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 09:28

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın kardeşi Mehmet Ali Kaya (42) otomobilinde ölü olarak bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede pastane işletmeciliği yapan Mehmet Ali Kaya'nın park halinde çalışır vaziyetteki 27 KY 221 plakalı otomobilinde Mehmet Ali Kaya'nın hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

İhbarla gelen ekipler kapısı kilitli otomobili açtıklarında Kaya'yı kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede otomobilde ruhsatlı tabancası da bulunan ve vücuduna isabet eden tek kurşunla öldüğü saptanan Kaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

 

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#Mehmet Ali Kaya#Gaziantep#DEVA Partisi

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