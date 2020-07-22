Milletvekiline ‘tecavüz’ suçlaması... Süryaniler ‘Tuma unsuru’ deyip kınadı

Süryani Demokratik Birliği Başkanı Şamiran İshak ve Başkan Yardımcısı Fikri Aygur’un imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tuma Çelik kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İlgili makamları göreve çağırıyoruz.

SÜRYANİ TEMSİLCİSİ DEĞİL

Tuma unsurunun Süryani olması onun Süryani temsilcisi olduğu anlamına gelmemektedir. Tuma Çelik son seçimlerde HDP tarafından aday seçildi ve HDP oylarıyla TBMM’ye girdi. Süryaniler Mardin’de bir milletvekili çıkaracak nüfus potansiyeline sahip değildirler. Dolayısıyla Tuma unsurunun sorunları üye olduğu ve onu Meclis’e çıkaran partiyi bağlar, Süryanileri değil. Bu temelde meydana gelen skandalın altı çizilerek bir Süryani temsilcisi olarak lanse edilmesi bizi derinden üzmüştür. Süryaniler her dönemde devletleriyle uyumlu bir şekilde yaşamışlardır. Süryaniler sadece Türkiye’de değil, yaşadıkları bütün ülkelerde demokratik hukuk çerçevesi dışında hiçbir faaliyette bulunmamışlardır.

Süryani sorunu ve temsili Tuma ve benzeri unsurların güdümünde olacak kadar basit değildir. Tuma ile Süryaniliğin bağdaştırılması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Bireysel bir skandal var, gerekeni ilgili makamların yapacağına inanıyoruz.”

HDP: BİZİ UTANCA BOĞDU

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim bölgesinde bir kadına tecavüz etmekle suçlanan Mardin milletvekili Tuma Çelik’in partiden hızla ihraç edildiğini, eşine şiddet uygulayan Muş milletvekili Mensur Işık’ın ihracı için de işlemlerin devam ettiğini söyledi. Sancar partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “HDP olarak bizleri derinden sarsan, üzüntüye ve utanca boğan iki çirkin olay yaşandı. Partimize mensup iki milletvekili, kadına karşı şiddet ve cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldi. Kadın Meclisi, bu gelişmeler üzerine hemen harekete geçti. Kadınla doğrudan görüşmeler gerçekleşti. Elbette bizde, ‘Kadının beyanı esastır’ ilkesi tartışmasız geçerli. Kadına ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı veya tacizle ilgili bir beyanı olmadığı kaydedilmiştir. Daha sonra kadının savcılığa başvurduğu anlaşıldı ama bizim haberimiz olmadı. Bir eksiğimiz varsa budur."

ÇELİK’TEN SAVUNMA

Cinsel saldırı suçlaması nedeniyle partisi HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Çelik şunları söyledi: “Sosyal medya üzerinden kullandığı sahte isimle tanıştığım söz konusu kadını, 7 Ocak 2019 tarihinde onun benimle yüz yüze görüşme isteği üzerine, kaldığım evde misafir ettim. O gece bir ev ve geçinecek miktarda paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ve bunları benden talep etti. Daha sonra iftiralarını ve şantajlarını arttırdı.”