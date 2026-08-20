×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Milletvekiline saldırının faili 27 sabıkalı ilçe başkanı

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Melih Meriç#Kemal Çeber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

Gaziantep’te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç hayati tehlikeyi atlatırken, saldırgan tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile önceki akşam Karataş Mahallesi’nde yanına yaklaşan Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Keleş, Meriç’i bıçaklayarak kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözden KaçmasınYeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriçe bıçaklı saldırı | Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıYeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı | Tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN 

27 suç kaydı bulunan Keleş’in Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Saldırganın ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç’e tepkili olduğu öne sürüldü. Keleş ile birlikte dört şüpheli gözaltına alındı. Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Meriç’in hayati tehlikeyi atlattığı, tedbir amaçlı yoğun bakımda uyutulduğu  bildirildi. Bu arada Meriç’in öğle saatlerinde  koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSilivri’de Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anlarıSilivri’de Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anlarıHaberi görüntüle

VALİ ÇEBER OLAYI ANLATTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Melih Meriç’i ziyaretinin ardından gazetecilere bilgi verdi: “Bir partinin ilçe başkanı, Sayın Vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra Sayın Vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama tabii siyasettir, sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da olay gerçekleşiyor. Şahıs o saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra Sayın Vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti.”   

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Parti#Melih Meriç#Kemal Çeber

BAKMADAN GEÇME!