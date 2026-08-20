Milletvekiline saldırının faili 27 sabıkalı ilçe başkanı

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile önceki akşam Karataş Mahallesi’nde yanına yaklaşan Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Keleş, Meriç’i bıçaklayarak kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ADAY GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN

27 suç kaydı bulunan Keleş’in Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Saldırganın ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç’e tepkili olduğu öne sürüldü. Keleş ile birlikte dört şüpheli gözaltına alındı. Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Meriç’in hayati tehlikeyi atlattığı, tedbir amaçlı yoğun bakımda uyutulduğu bildirildi. Bu arada Meriç’in öğle saatlerinde koruma polisine özel işleri olduğunu belirterek izin verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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VALİ ÇEBER OLAYI ANLATTI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Melih Meriç’i ziyaretinin ardından gazetecilere bilgi verdi: “Bir partinin ilçe başkanı, Sayın Vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra Sayın Vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partisinde ilçe başkanı olmak istiyor ama tabii siyasettir, sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor. Bunun üzerine karşılıklı bir tartışmalar oluyor ve onun sonucunda da olay gerçekleşiyor. Şahıs o saatlerde evinde olduğunu, alkol aldığını ve daha sonra Sayın Vekilin oraya geldiği anda da evden olayda kullanılan bıçağı alarak indiğini ifade etti.”